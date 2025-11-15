Il Castello Chiaramonte di Favara in gara per diventare “Castello Siciliano dell’Anno 2025”

È stato realizzato e diffuso il video ufficiale dedicato al Castello Chiaramonte di Favara, che da quest’anno concorre al titolo di “Castello Siciliano dell’Anno 2025”. Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza dal 17 al 30 novembre 2025 collegandosi al sito ufficiale del concorso: www.castellidisicilia.it. Due settimane fa, il maniero favarese è stato presentato agli addetti del Consorzio Castelli di Sicilia, nell’ambito della seconda edizione dell’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei castelli dell’isola. Un progetto che celebra la loro storia e identità, promuovendo la conoscenza dei patrimoni artistici, architettonici e culturali che arricchiscono la Sicilia. Nel video pubblicato su YouTube – che alleghiamo qui sotto – è possibile ascoltare le interviste realizzate durante l’incontro di due settimane fa. Il sindaco Antonio Palumbo, l’assessore Carmen Lo Presti, l’architetto Giacomo Sorce, responsabile dell’Area 7 – Cultura e Programmazione Strategica, e lo storico Carmelo Antinoro accompagnano gli spettatori alla scoperta degli ambienti interni ed esterni del Castello, illustrandone storia, leggende e peculiarità. Si invita tutti a votare! Gli utenti potranno esprimere la propria preferenza dalle ore 9:00 del 17 novembre alle ore 23:59 del 30 novembre 2025.

È importante partecipare e sostenere il Castello Chiaramonte: ogni voto può fare la differenza! La proclamazione del vincitore avverrà il 1° dicembre 2025 attraverso i canali web e social ufficiali di Castelli di Sicilia.

