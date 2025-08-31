Il CastrumFavara espugna Ragusa: decide Varela, qualificazione centrata

Impresa esterna per l’ASD CastrumFavara, che oggi ha conquistato la vittoria in trasferta sul campo dell’ASD Ragusa con il risultato di 1-0, accedendo così al turno successivo della Coppa Italia di Serie D.

A decidere la partita è stato un colpo di testa vincente di Nacho Varela al 40′ del primo tempo, ben servito da un preciso cross di Vaccaro. La squadra di Favara ha poi saputo amministrare il vantaggio con ordine e compattezza, respingendo i tentativi del Ragusa fino al fischio finale.