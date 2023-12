Il cipresso maestoso di 9 Metri: L’Albero di Natale che illuminerà ‘U NATALI A SAN CALO'”

A Favara, la chiesa di San Calogero si prepara ad accogliere la festa “U NATALI A SAN CALO'” con un albero di Natale davvero speciale: un imponente cipresso alto 9 metri. Questo maestoso albero, proveniente dal cantiere forestale di Agrigento, è frutto di un attento lavoro di diradamento selettivo in corso nel vivaio di Siculiana.

Nel corso dei prossimi giorni, l’albero sarà trasformato in una spettacolare opera d’arte natalizia, arricchendo ulteriormente l’atmosfera festiva nei dintorni della chiesa di San Calogero. Il comitato organizzatore sta dedicando grande impegno alla preparazione di un programma ricco di eventi per la festa, promettendo momenti indimenticabili per la comunità locale e i visitatori.