Il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Divisione Rosario Castello, incontra i Carabinieri e il Prefetto di Agrigento.

Ieri mattina il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Divisione Rosario Castello, ha visitato la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento. Il Generale, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Vittorio Stingo, ha incontrato gli Ufficiali della provincia, una rappresentanza di Sottufficiali, Appuntati, Carabinieri e carabinieri in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Agrigento. Al termine dell’incontro, l’Alto Ufficiale si è recato presso la Prefettura di Agrigento dove ha incontrato il nuovo Prefetto di Agrigento S.E. Filippo Romano. Il Generale, nel formulare al Prefetto gli auguri per il nuovo incarico, ha ribadito il massimo impegno nella salvaguardia delle libere istituzioni e nella lotta a tutte le forme di criminalità. Il Prefetto Romano, a sua volta, ha espresso il suo più alto apprezzamento per il servizio svolto quotidianamente da tutti i Carabinieri della Provincia di Agrigento.