Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” in visita al Comando Provinciale di Agrigento

Nella mattinata di ieri , il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, ove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Nicola De Tullio. L’incontro si è aperto con il saluto al personale in servizio presso il Comando Provinciale – tra cui gli Ufficiali della provincia, una rappresentanza di Comandanti di Stazione, dei Reparti Speciali dell’Arma presenti sul territorio e della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.



Nel corso della visita, il Generale Del Monaco ha incontrato anche i militari protagonisti delle recenti operazioni di polizia giudiziaria:

il personale del Nucleo Investigativo di Agrigento, distintosi nell’ambito dell’indagine che, lo scorso 10 luglio, ha portato all’esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziati di delitto emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, a carico di 13 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso ovvero dell’agevolazione dell’organizzazione criminale denominata “Cosa nostra”.

i militari della Compagnia di Sciacca, che il 30 luglio hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Sciacca, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 9 giovani indagati per porto illegale di armi e rissa aggravata avvenuta nella notte del 13 luglio scorso sull'arenile di Porto Palo di Menfi e culminata con il ferimento per accoltellamento di un giovane di origini egiziane.

Successivamente, il Generale ha incontrato le principali Autorità istituzionali della provincia: il Procuratore della Repubblica di Agrigento, dott. Giovanni Di Leo, il Presidente del Tribunale, dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni, il Prefetto, dott.Salvatore Caccamo e il Questore, dott. Tommaso Palumbo, con i quali si è intrattenuto in un proficuo confronto sui temi della legalità e della sicurezza.



Al termine della visita, il Generale Del Monaco ha espresso il più vivo apprezzamento per l’alto spirito di sacrificio profuso quotidianamente nell’espletamento del servizio istituzionale, per il lavoro svolto e i lusinghieri risultati conseguiti, ricordando il fondamentale ruolo rivestito dai Carabinieri sul territorio quale punto di riferimento per tutti i cittadini.