Il Comune apre alla Rottamazione Quinques. L’annuncio del sindaco Palumbo

Una notizia attesa da molti cittadini di Favara arriva direttamente dal sindaco Antonio Palumbo, che attraverso un messaggio pubblico ha annunciato l’intenzione dell’Amministrazione comunale di aderire alla Rottamazione Quinques, la misura che consente la definizione agevolata dei debiti nei confronti dello Stato. Il provvedimento, che sarà formalizzato nei prossimi giorni con una delibera della Giunta comunale, rappresenta un’importante opportunità per numerosi contribuenti. Il primo cittadino ha spiegato che la decisione è stata assunta solo dopo aver acquisito tutte le necessarie verifiche tecniche da parte degli uffici comunali, al fine di garantire che l’adesione alla misura non comportasse effetti negativi per le casse dell’ente e, di conseguenza, per l’intera collettività. Palumbo ha inoltre sottolineato il lavoro svolto nelle ultime settimane dall’Amministrazione, insieme all’assessore al Bilancio Sabrina Amato, rivendicando un percorso improntato alla prudenza, alla responsabilità e alla concretezza. Di seguito il messaggio integrale diffuso dal sindaco di Favara: Il Comune di Favara aderirà alla Rottamazione Quinques. Nei prossimi gironi la nostra giunta delibererà l’atto che permetterà l’avvio della procedura per la definizione agevolata dei debiti con lo Stato per i nostri cittadini. Abbiamo atteso, come prevede la legge, che gli uffici ci dessero certezza che questa misura non avrebbe danneggiato il Comune, e quindi la casa di tutti. Abbiamo lavorato in queste settimane affinché si raggiungesse questo risultato, rimanendo in silenzio anche davanti alle provocazioni e agli attacchi scomposti. Perché questo è il modo in cui abbiamo deciso di operare per la città: senza facili proclami e con senso di responsabilità. Insieme all’assessore al Bilancio Sabrina Amato vi spieghiamo cosa abbiamo fatto.