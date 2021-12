Il Comune di Agrigento ammesso ad un finanziamento di 380 mila euro circa riguardante il Sistema di Accoglienza e Integrazione, SAI.

Sono 30 i nuovi posti assegnati.

Il Comune di Agrigento, è l’unico capoluogo di provincia dell’isola ammesso al finanziamento per l’ampliamento della capacità di accoglienza.

Si tratta del “Finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”.

Il progetto, 35° in graduatoria nazionale, è stato redatto dagli uffici del settore Servizi Sociali di Palazzo dei Giganti.