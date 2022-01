Il comune di Cianciana si dota di una spazzatrice. Dopo l’iter per l’acquisto dell’importante mezzo, si è svolta la gara d’appalto ed entro la fine del mese, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Francesco Martorana, avrà a disposizione un’arma in più per il decoro urbano.

“Abbiamo voluto fortemente l’acquisto della spazzatrice – dice l’assessore comunale Liborio Curaba – perché tenere la città sempre pulita è un obiettivo che ci siamo prefissati fin dal nostro insediamento. La pulizia è il biglietto da visita di ogni cittadina, noi abbiamo fatto l’impossibile per tenere sempre Cianciana ordinata e pulita e pensiamo di esserci riusciti, ma abbiamo deciso di effettuare una pulizia sempre più capillare e con l’acquisto della spazzatrice, possiamo ottenere un risultato importantissimo. Ho girato quasi tutti i centri della provincia agrigentina, posso dire senza ombra di dubbio che Cianciana è uno dei più puliti. Tra l’altro, noi puntiamo molto sul turismo, in questi ultimi anni, siamo riusciti anche a fare acquistare delle case dismesse a diversi inglesi, molti dei quali si sono trasferiti qui da noi e vivono a Cianciana ormai da anni. Sono loro i primi a complimentarsi giornalmente con noi amministratori della pulizia e del decoro, questo ci spinge a fare sempre di più perché, grazie alla loro pubblicità, sempre più inglesi e irlandesi chiedono di venire ad abitare a Cianciana. Per noi è una manna dal cielo perché si evita anche lo svuotamento della città visto che tanti nostri giovani, per motivi occupazionali, sono stati costretti ad emigrare”.