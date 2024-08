Il Comune di Favara annuncia un nuovo intervento contro le zanzare

A partire dal 19 agosto 2024, dalle ore 23:00 alle ore 06:00, avrà luogo il terzo intervento adulticida contro le zanzare nel centro abitato. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle misure adottate dal Comune per contrastare la proliferazione di questi insetti, particolarmente fastidiosi durante il periodo estivo. L’amministrazione comunale raccomanda a tutti i cittadini di adottare le seguenti precauzioni durante le notti in cui si svolgeranno gli interventi: evitare di lasciare all’aperto prodotti commestibili, biancheria, animali, o altri oggetti esposti e mantenere ben chiuse tutte le finestre, porte e altre aperture delle abitazioni. Queste misure sono fondamentali per garantire l’efficacia dell’intervento e la sicurezza della popolazione. Il piano di disinfestazione sarà attuato secondo un preciso calendario. Il primo intervento è previsto per lunedì 19 agosto e riguarderà l’area compresa tra Viale Pietro Nenni, Via Agrigento e Via Portella, verso la periferia nord-est. Il secondo intervento avrà luogo mercoledì 21 agosto e coprirà la zona delimitata da Viale Pietro Nenni, Via Agrigento, Via Portella, Viale E. Berlinguer, Via Sant’Angelo, Piazza Libertà, Via Umberto, Piazza Capitano Vaccaro, Via Mendola, Via Toscana, Viale Progresso e Via Don Giuseppe Arcieri. Infine, il terzo intervento è programmato per venerdì 23 agosto e interesserà l’area compresa tra Viale Berlinguer, Via Sant’Angelo, Corso Vittorio Veneto e Viale Aldo Moro, verso la periferia sud-ovest.