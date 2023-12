Il Comune di Favara invita a proporre idee per le festività Natalizie 2023

Questa mattina, il Comune di Favara ha lanciato un appello alla comunità per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi durante le Festività Natalizie 2023 e di fine anno. Gli interessati sono invitati a presentare le loro proposte entro le ore 12 del 18 dicembre 2023. Il Comune si propone di arricchire le celebrazioni natalizie coinvolgendo attivamente cittadini, associazioni e artisti locali. Per partecipare, è necessario inviare le proprie istanze seguendo le indicazioni fornite nell’avviso pubblico esplorativo disponibile al seguente link: Comune di Favara – Realizzazione di Iniziative Culturali per le Festività Natalizie 2023.

L’iniziativa mira a promuovere la partecipazione attiva della comunità nella creazione di un programma festivo vibrante e coinvolgente. Le proposte possono spaziare da eventi culturali a iniziative ludiche, offrendo un’opportunità unica per esprimere la creatività e l’identità locale. Partecipate numerosi per rendere le Festività Natalizie 2023 a Favara un’esperienza memorabile per tutti!