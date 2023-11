Il congresso cittadino della DC prende vita domani: Appuntamento imperdibile all’Hotel Alba Palace di Favara

L‘attesa è alle stelle per il Congresso Cittadino della Democrazia Cristiana, in programma domani all’Hotel Alba Palace di Favara. Con Antonietta Vita, Segretario Provinciale DC, alla guida, l’evento promette di essere un momento cruciale per la politica locale. Il coordinatore di collegio, Angelo Infurna, darà il via ai lavori, delineando le prospettive e gli obiettivi della DC nell’attuale panorama politico. I consiglieri comunali Rino Castronovo, Ignazio Sorce, Salvatore Fanara e Marianna Zambito interverranno, affrontando tematiche di rilevanza per la comunità di Favara.

Le conclusioni saranno affidate a figure di spicco della DC, come Stefano Cirillo, Segretario Regionale, e On. Carmelo Pace, Capogruppo DC all’ARS, che aggiungeranno prospettive regionali al dibattito. Il clou dell’evento sarà l’intervento di Totò Cuffaro, Segretario Nazionale DC, che chiuderà il congresso con un appello all’unità e all’impegno. L’appuntamento è fissato per domenica 26 novembre 2023 alle 17:00. Un’occasione imperdibile per i cittadini di Favara e per tutti coloro che condividono i valori della Democrazia Cristiana.