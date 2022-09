Il consigliere Alessandro Pitruzzella: “Potenziare gli uffici cimiteriali di Piana traversa e  quelli di Fontana degli Angeli 

Con un interrogazione urgente, il consigliere comunale Alessandro Pitruzzella chiede al Sindaco di Favara Antonio Palumbo, all’assessore al ramo Territorio e Ambiente Lillo Attardo e al Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi, il potenziamento degli uffici cimiteriali di Piana traversa e Fontana degli Angeli. Qui sotto la nota integrale inviata in redazione:

“Il sottoscritto Pitruzzella Alessandro, consigliere comunale del gruppo Vivi Favara, chiede a questa A.C di potenziare gli uffici cimiteriali, ad oggi entrambi i cimiteri Piana traversa e Fontana degli Angeli sono gestiti da n. 2 impiegati con contratto di 24 h settimanali n 1 responsabile del servizio a 36 h settimanali, il suddetto personale si deve occupare delle estumulazioni, estumulazioni straordinarie, tumulazione in colombaie, nuovi contratti, traslazioni, scambi consensuali, cremazioni, trasporto salme, informazioni varie, ognuna di queste operazioni richiede diversi passaggi nei vari registri, si verifica che i dipendenti spesso fanno più ore rispetto a quello che gli spetta da contratto senza aver riconosciuto nulla in termini economici, se non la gratitudine del Dirigente nei loro confronti, tutto ciò premesso si interroga la suddetta A.C su come pensa di intervenire per migliorare la situazione lavorativa del personale. A mio avviso bisogna trasferire almeno altre due unità di personale, ed se possibile il numero di ore dei due impiegati da 24 h a 36 h settimanali”.