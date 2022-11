Il Consigliere Comunale Mario Fontana aderisce a Forza Italia

Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale di Agrigento Mario Fontana:

Io sottoscritto, consigliere comunale di Agrigento, dopo un lungo periodo di riflessione, già da qualche mese ho maturato la convinzione di aderire al partito di Forza Italia condividendone le linee politiche nazionali, regionali e locali. Sin dal momento della mia elezione al consiglio comunale, pur non facendo parte della maggioranza ho sempre assunto una posizione responsabile condividendo tutte le iniziative che ritenevo fossero a vantaggio della collettività. A tal proposito vorrei ringraziare il Vice Coordinatore Regionale On. Riccardo Gallo, la Coordinatrice Provinciale On. Margherita La Rocca Ruvolo nonché i colleghi consiglieri di Forza Italia Giovanni Civiltà, Carmelo Cantone e Simone Gramaglia per aver mostrato in più occasioni grande disponibilità ed affetto per la mia adesione al partito di Forza Italia che oggi rappresenta ancor di più il partito dei moderati. La recente, autorevole, elezione a Presidente della Regione dell’On. Renato Schifani dimostra ancora una volta la vitalità di Forza Italia e dell’intero centrodestra e sono certo che l’autorevole, competente e illuminata guida del governo Siciliano porterà risultati fruttuosi per il bene della Sicilia e dei Siciliani, convinto che questa mia meditata e approfondita adesione, in considerazione dei virtuosi collegamenti regionali, mi consentiranno, ancor di più, di portare avanti tutte le istanze che, a parer mio, rappresentano il volano di una crescita culturale, sociale ed economica.