Il consigliere Fanara della Nuova DC: Invito al Sindaco Palumbo per progetti sull’abbattimento delle barriere architettoniche

Il consigliere Salvatore Fanara della Nuova Democrazia Cristiana invita il sindaco Antonio Palumbo a presentare una richiesta alla Regione per ottenere fondi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche nel territorio comunale. La Regione, attraverso l’assessorato della famiglia, ha recentemente pubblicato un avviso che mette a disposizione un milione di euro da destinare alle amministrazioni locali per progetti finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. Il consigliere Fanara sottolinea l’importanza di cogliere questa opportunità per dotare il comune di strumenti strategici volti a sostenere le persone con disabilità permanenti, facilitando la loro mobilità all’interno del paese. Fanara, in virtù del suo ruolo all’interno di un importante assessorato regionale, offre la sua personale collaborazione al sindaco Palumbo per la presentazione di progetti mirati alla disabilità nel territorio. Salvatore Fanara informa il sindaco che le richieste dovranno pervenire entro le ore 12 del 30 novembre e mette a disposizione la sua personale collaborazione. Il consigliere sottolinea l’importanza di agire con tempestività per garantire che i fondi stanziati possano essere utilizzati per migliorare concretamente la qualità di vita delle persone con disabilità nel territorio.