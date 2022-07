Il consigliere Fanara: “Senza l’approvazione del rendiconto 2019 si sarebbe paralizzata l’economia dell’ente”

In merito al consiglio comunale del 29 giugno 2022, interviene il consigliere Salvatore Fanara, lo stesso spiega i motivi del suo voto favorevole all’approvazione del rendiconto di gestione riferito all’anno 2019, compreso il voto favorevole al punto che riguarda l’Aica ( la società di gestione dell’acqua per i comuni ).

“La mia maturità politica ed esperienza mi hanno insegnato, che difronte ai bisogni generali dei cittadini non bisogna guardare chi fa parte della maggioranza o dell’opposizione. Senza l’approvazione del rendiconto 2019 si sarebbe paralizzata l’attività economica dell’ente comune, mentre il mio voto favorevole sul punto dell’aica partecipa alla salvaguardia dei posti di lavoro dei tanti lavoratori che da diversi anni lavorano nella stessa società”.

S empre il consigliere Fanara invita il sindaco, l’assessore ai lavori pubblici Schembri ha mettere in sicurezza ( magari con una nuova recinsione in legno) l’abitazione pericolante di via Sant’Angelo, pericolo segnalato di recente da diversi cittadine che risiedono nelle adiacenze della via sopraindicata .