Il consigliere Giuseppe Nobile: “attivare una campagna di realizzazione di tamponi”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa giunta in redazione del consigliere comunale Giuseppe Nobile in merito all’emergenza Coronavirus in cui chiede di effettuare i tamponi al personale comunale, alla polizia municipale e agli operatori ecologici. Qui sotto la nota integrale:

“Stiamo attraversando un’emergenza epidemica che ha coinvolto l’intera nazione, sconvolto l’economia, creato incertezze e disagi in ogni famiglia, rendendo la nostra quotidianità amara, apatica.

Il nostro comune ha adottato tutte le misure cautelari dettate dal dpcm, utili per fermare i contagi ma rimane da fare un ulteriore sforzo affinché la situazione rimanga sotto controllo.

Vorrei rivolgere il mio invito al Sindaco, alla giunta comunale, all’ASP di Favara e a tutti gli altri organi preposti ad attivarsi per l’organizzazione di una campagna di realizzazione di tamponi; i test dovrebbero essere rivolti a tutto il personale comunale, alla polizia municipale e agli operatori ecologici. Costoro, infatti, non hanno interrotto la propria attività lavorativa a seguito del lockdown e hanno continuato ad operare a strettissimo contatto con il territorio, esponendosi così ad elevati rischi di contagio.

Ritengo, dunque, che l’attivazione di una simile operazione sia di assoluta impellenza e mi appello, pertanto, al senso di responsabilità e alla profonda sensibilità che le nostre istituzioni hanno dimostrato in questo periodo di estrema emergenza”.