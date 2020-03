Il consigliere Nobile chiede di potenziare i controlli da parte delle forze dell’ordine sul territorio favarese

Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata in redazione dal vice-presidente del consiglio comunale di Favara Giuseppe Nobile in merito alla locandina dove il primo cittadino avvisa la cittadinanza di recarsi presso i supermercati in giorni stabiliti. Qui sotto la nota integrale:

“Nelle ultime ore circola su tutti i social media un’immagine in cui vengono indicati i turni mediante cui recarsi presso gli esercizi commerciali; data l’enorme diffusione della cosa, mi preme sottolineare, in quanto vicepresidente del Consiglio Comunale, che non si tratta di un’ordinanza emanata dalla nostra Sindaca, quanto piuttosto di un semplice appello, di un monito cui attenersi al fine di evitare la confusione dinanzi i supermercati cui abbiamo tristemente assistito in questi giorni. Considerato lo statuto non prescrittivo dello specchietto di turnazione, mi sento in dovere di rivolgere alla Sindaca la mia richiesta di potenziare il numero di membri di forze dell’ordine deputate al controllo del territorio favarese, in specie dinanzi agli esercizi commerciali addetti alla vendita di beni di prima necessità. Tale istanza dovrebbe essere rivolta al tenente Casamassima in modo tale che gli uomini al suo servizio possano punire dovutamente coloro i quali stanno mostrando una totale mancanza di senso di responsabilità in un momento di massima criticità. Favara sta, infatti, manifestando la necessità dell’applicazione di regole ferree il cui rispetto va garantito anche a costo di domandare un intervento diretto del prefetto o, a mali estremi, inoltrare la richiesta, mediante l’intercessione di quest’ultimo, al governo centrale al fine di porre in atto il concorso dell’esercito stesso. È altresì ovvio che le misure non dovranno restringersi ulteriormente qualora quella fetta di popolazione che, al momento, sta mostrando una spiccata noncuranza prenda coscienza dell’emergenza e della problematicità della condizione attuale”.