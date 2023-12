Il consiglio comunale di Favara convocato d’urgenza per la fine dell’anno: Focus su partecipazioni pubbliche e servizi locali

Il Presidente del Consiglio Comunale di Favara, Miriam Mignemi, Determina N.° 19 del 29 Dicembre 2023, annunciando la convocazione straordinaria dell’assemblea comunale. L’evento, che si terrà il 30 Dicembre 2023 alle ore 11:30 presso la sala consiliare in Piazza Cavour, sarà trasmesso in diretta streaming.

L’ordine del giorno prevede tematiche di rilevanza, con particolare attenzione alla “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. LGS 19/08/2016 N. 175.” Il Consiglio esaminerà le partecipazioni detenute al 31 Dicembre 2022, in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Un altro punto cruciale all’ordine del giorno riguarda la “Ricognizione periodica ai sensi dell’art. 30 del D. LGS. N. 201/2022 della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dell’ente al 31/12/2022.” Questa fase di revisione consentirà un’analisi approfondita della situazione finanziaria e operativa dei servizi pubblici locali.

Il Consiglio si appresta, dunque, a valutare e discutere questioni di fondamentale importanza per la comunità di Favara, assicurando una gestione oculata delle risorse e una visione chiara sulla situazione economica locale.