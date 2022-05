Il convento San Francesco di Favara accoglierà il “Meeting Francescano del Mediterraneo”

Dal 24 al 26 giugno prossimi Favara accoglierà il “Meeting Francescano del Mediterraneo”, organizzato dalla famiglia francescana di Sicilia.

Si tratta di una grande opportunità di rilancio per la città che va accolta come collettività.

Per questo, venerdi 20 maggio alle ore 19.00 presso il Convento San Francesco, famiglia francescana e amministrazione comunale lanciano un invito ad associazioni, movimenti e agli operatori culturali e sociali per ragionare e verificare quanto poter fare, insieme, per presentare la parte viva e bella della nostra Favara.