Il cuore di Favara batte per l’Ucraina: Scatta piano accoglienza

Non c’è necessità soltanto di cibo, medicinali e vestiti. Le persone in fuga dallo scenario di guerra in Ucraina, dopo l’invasione della Russia, hanno bisogno anche di alloggi. La città di Favara sta rispondendo presente con una serie di iniziative.

Dopo Joppolo Giancaxio anche Favara è pronta ad accogliere i profughi proveniente dalle zone di guerra. Con un appello rivolto ai cittadini e associazioni, Carla Bartoli, giovane sedicenne di Favara, figlia dei patron della Farm Cultural Park Florinda Saieva ed Andrea Bartoli, ha chiesto la disponibilità ad ospitare in case o strutture private. Per aderire basta compilare un questionario cliccando su questo link attendere di essere contattati. L’iniziativa servirà a raccogliere tutte le disponibilità offerte dai cittadini per favorire un più ampio coordinamento da parte della Regione e delle prefetture.

A seguito di quella iniziativa, Carla Bartoli ha anche creato una raccolta fondi “Un autobus per l’Ukraina” che partirà da Favara fino al confine con l’Ucraina e tornare in Sicilia. Il prezzo dell’autobus è di otto mila euro, ma già a tutt’oggi ha raccolto più di nove mila euro. Qui il link dove fare la donazione: https://www.gofundme.com/f/un-autobus-per-lukraina

Anche l’assessore comunale agli Affari legali Laura Mossuto, nella mattinata di oggi ha contattato la Prefettura di Agrigento per chiedere informazioni sulla gestione dei flussi di rifugiati provenienti dall’Ucraina dopo le dichiarazioni da parte del Governatore Nello Musumeci.

“Il Comune – spiega l’assessore Mossuto – è in contatto costante con la Prefettura per verificare in che modo collaborare per dare rifugio a chi oggi deve scappare dalla guerra. I favaresi hanno in più occasioni già manifestato la propria disponibilità a fornire supporto, ma è necessario – oggi più che mai – che vi siano massima chiarezza e trasparenza”.

L’ufficio territoriale del Governo, in questa fase, ha dato incarico ai Comuni di raccogliere la disponibilità da parte dei cittadini, associazioni o enti ad ospitare rifugiati provenienti dalle zone di guerra. Le proposte potranno essere inviate alla mail di protocollo dell’ente, comune.favara@pec.it a firma del legale rappresentante, del titolare dell’attività o del proprietario degli immobili, indicando tipologia di struttura, indirizzo e dichiarare la disponibilità temporale all’ospitalità.