Il degrado del Polivalente, da risorsa a problema. Il consigliere Nobile: “Ora serve una svolta”

Favara, ancora una volta sotto accusa per l’abbandono delle sue strutture pubbliche.

Il segretario comunale della Democrazia Cristiana di Favara, Giuseppe Nobile, ha inviato una nota in redazione in cui denuncia – con amarezza e preoccupazione – lo stato di degrado in cui versa la città. In particolare, Nobile punta il dito contro il palazzetto dello sport, noto come “il Polivalente”, una struttura che avrebbe dovuto essere simbolo di rinascita e luogo di aggregazione per la comunità. “Mi trovo costretto, ancora una volta, a denunciare pubblicamente l’abbandono totale del nostro paese”, scrive. “Il Polivalente, insieme alla piscina comunale, rappresenta oggi l’emblema di un fallimento. Una struttura costata milioni, oggi chiusa, vandalizzata, pericolosa.”

Nobile parla di un territorio segnato da incuria e disinteresse: ville comunali trascurate, strade dissestate, quartieri dimenticati, servizi ridotti al minimo. Ma è il Polivalente a essere diventato, secondo lui, il simbolo più evidente del declino.“Chiedo al Sindaco di andare di persona a vedere lo stato della struttura. È ora di smettere di ignorare l’evidenza. Serve un piano immediato, concreto, non promesse. Un tavolo tecnico, il coinvolgimento delle associazioni, e l’apertura a soluzioni in partenariato.”Nobile chiude con un appello deciso: “Il Polivalente deve tornare a vivere. Perché una città che abbandona i suoi spazi comuni è una città che rinuncia al proprio futuro.”