Il deputato del Parlamento romeno George Simion a Favara: incontro istituzionale e visita alla comunità romena

George Simion, deputato del Parlamento romeno, vicepresidente dell’ECR Party — il partito dei Conservatori e Riformisti Europei di cui fa parte anche Fratelli d’Italia — e presidente di AUR, prima forza politica romena nei sondaggi, sarà domani, sabato 1 agosto, in visita ufficiale a Favara. Simion ha espresso alla Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi, conosciuta in occasione della recente convenzione ECR di Catania dedicata al Mediterraneo, il desiderio di visitare Favara e di conoscere i cittadini romeni che vivono nella nostra città. La visita si aprirà alle ore 10.30 presso la sede del Comune, dove Simion sarà ricevuto dalla Presidente del Consiglio Comunale e dai consiglieri; alle 10.45 l’incontro con il Sindaco e la Giunta. Alle 11.00 la delegazione si sposterà al Castello Chiaramonte per l’incontro con i cittadini romeni e la visita del Castello e della biblioteca, cui seguirà la visita della chiesa della Madonna del Rosario accompagnata da don Nino Gulli. La mattinata si concluderà a Farm Cultural Park, dove la delegazione sarà accolta da Florinda Saieva per la visita degli spazi.

All’incontro del Castello parteciperà la comunità romena del territorio, che a Favara ha il proprio punto di riferimento religioso presso la chiesa della Madonna del Rosario, insieme a padre Dănuț Băcăuanu, parroco della comunità ortodossa romena dell’agrigentino. Tutti i cittadini romeni che vivono a Favara e nei comuni vicini sono invitati a partecipare all’incontro delle ore 11.00 al Castello Chiaramonte per salutare personalmente il deputato Simion.

La visita conferma il ruolo di Favara come luogo di dialogo europeo e di cooperazione tra territori del Mediterraneo.