Il deputato Iacono incontra il prefetto Cocciufa: tra i temi affrontati, le emergenze sociali e le difficoltà dei sindaci

Primi incontri istituzionali in provincia per la deputata del Partito democratico Giovanna Iacono. Nella serata di ieri l’esponente Dem è stata ricevuta dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa.

“Non potevo che iniziare da sua eccellenza i miei incontri istituzionali in provincia – dichiara Iacono -. Si è trattato di una scelta precisa, non solo per il ruolo istituzionale ricoperto dalla rappresentante del Governo a livello locale, ma anche in considerazione del lavoro di ascolto continuo e prezioso svolto dalla dottoressa Cocciufa in questi anni, come ho avuto modo di constatare personalmente nel corso del mio incarico amministrativo. È stato un incontro cordiale, di reciproco ascolto, che rappresenta un primo passo di un più lungo percorso di collaborazione e confronto sulle risorse e le eccellenze, ma anche sulle emergenze della provincia di Agrigento: lo spopolamento, le fragilità sociali e l’aumento significativo delle sacche di povertà, alle quali gli enti locali non possono più fare fronte”.

Una parte rilevante dell’incontro è stata dedicata alle difficoltà riscontrate dai sindaci del territorio, “oggi sempre più nel mirino e con sempre meno strumenti per dare risposte ai cittadini”.

Iacono, nelle prossime settimane, chiederà di essere ricevuta anche dal prefetto di Caltanissetta e quello di Trapani, per confrontarsi sulle necessità anche di quei territori.