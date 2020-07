Il Dollaro di San Leone si trasferisce e cambia volto. Domani l’inaugurazione

Dopo 32 anni, il Dollaro di San leone si trasferisce in uno spazio nuovo, più grande, moderno, fresco, e più confortevole. No, non c’è da preoccuparsi: trovarlo sarà facile e naturale, perché il nuovo locale si trova a 350 metri di distanza, paragonabile ad un giro di campo di calcio, praticamente una passeggiata.

Dal viale dei Giardini 18 al… viale dei Giardini 33 (ex Basilicò) sì, il viale è lo stesso! un piccolo passo in più per i clienti ma un grande per i titolari, che da 32 anni porta avanti la piadineria più amata di San Leone. L’inaugurazione è prevista per le ore 21.00 di domani venerdì 31 luglio 2020 presso il nuovo locale.

“Dopo tanti anni, mi dispiace lasciare questo locale, – ci dice Roberto Prato. Era il 1988, ero un ragazzo. Ho avuto clienti che sono arrivati con il passeggino e adesso tornano con il passeggino, prima erano dentro, oggi lo spingono…

Ci ho passato 32 anni, – continua Roberto -mi rammarico un poco, ma il nuovo locale è bello, grande e fresco. Sono sicuro che, ci troveremo bene noi e anche i nostri clienti per altri 32 anni”.

La redazione di Favaraweb vi augura che questa scelta vi porta tante soddisfazioni future. In bocca al lupo!