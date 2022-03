Il Dott. Angelo Vita eletto Presidente della Consulta degli utenti e delle famiglie per la Salute Mentale

In relazione alla propria finalità può svolgere iniziative per la conoscenza dei fenomeni di interesse della Consulta stessa e proporre al DSM e agli enti territoriali l’organizzazione e la realizzazione di convegni e seminari sui diversi temi riguardanti la salute mentale.

La Consulta delle associazioni e dei singoli utenti è promotrice di un nuovo punto di vista sulla vita che sia adatto alle sfide che il disagio in ogni sua articolazione impone. In tal senso ci proponiamo di accogliere il disagio come opportunità di crescita non solo dei singoli ma soprattutto delle famiglie e del territorio di riferimento, pertanto, intendiamo accogliere il disagio come vitale spinta al cambiamento, verso la salute nella convinzione che Agrigento possa diventare un volano di crescita collettiva sia per i sintomatici che per gli asintomatici.