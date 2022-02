Il dott. Sergio Veneziano di Favara risulta il primo eletto dei Commercialisti della Provincia di Agrigento.

Dopo tanti rinvii nazionali per i tanti ricorsi presentati, i dottori commercialisti e gli esperti contabili hanno potuto votare per eleggere le loro rappresentanze. Ad Agrigento sono state presentate due liste, di cui la n.1 capitanata dal dott. Calogero Dulcimascolo di Sciacca e la n. 2 dal dott. Giovanni Nicolosi di Agrigento. Seppur il voto si sia svolto on line, nel complesso c’è stata una grande affluenza. Più dell’80% dei votanti ha votato la lista n. 1. Il dott. Sergio Veneziano di Favara è risultato il primo dei consiglieri eletti, seguito dai dott. Federica Mulè, Cristina Zicari, Salvatore Cimino, Giuseppe Gerardo Montalbano, Rita Amato, Antonio Pitruzzela, Melissa Vita e, per diritto di minoranza al di là dei voti presi, Giovanni Nicolosi e Alessandra Fiaccabrino.

La prima riunione è prevista fra giorni per la proclamazione ufficiale degli eletti.