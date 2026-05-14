“Il dovere della memoria”, Favara ricorda Gaetano Guarino a 80 anni dall’assassinio

Ottant’anni dopo il suo assassinio, Favara rende omaggio a Gaetano Guarino, sindaco socialista ucciso il 16 maggio 1946. Una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia politica e civile della città e che sarà ricordata venerdì 16 maggio 2026 con una giornata commemorativa promossa dal Comune di Favara e dal Centro Studi Antonio Russello. L’iniziativa, dal titolo “Il dovere della memoria”, nasce con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Guarino e del suo sacrificio, riaffermando il valore della memoria storica come patrimonio collettivo della comunità favarese. La commemorazione prenderà il via alle ore 11 con la deposizione di un mazzo di fiori sulla lapide dedicata a Gaetano Guarino, all’angolo del Vicolo della Musica. Alla cerimonia saranno presenti le autorità cittadine.

Il secondo momento della giornata si svolgerà alle ore 18 al Caffè Parigi Bistrot, in viale Aldo Moro, dove è previsto un incontro pubblico di approfondimento e riflessione. Interverranno il prof. Biagio Lentini, l’avv. Giuseppe Limblici, il prof. Calogero Castronovo e l’avv. Laura Mossuto. Nel corso dell’appuntamento si parlerà anche del film “Tradimento e Potere”, dedicato alla figura di Gaetano Guarino e diretto dal giornalista e regista Stefano Vinciguerra. L’opera ripercorre una delle pagine più drammatiche della storia favarese, riportando al centro dell’attenzione la vicenda del sindaco ucciso dopo pochi mesi dal suo mandato. Alla manifestazione prenderanno parte il sindaco di Favara Antonio Palumbo e la presidente del Centro Studi Antonio Russello, Sara Chianetta. L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza.