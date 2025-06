Il favarese Carmelo Nicotra in mostra a Cagliari: “Panorama Quotidiano” alla Fondazione Bartoli-Felter

Cagliari, giugno 2025 – Un’indagine sulla memoria collettiva e sull’identità dei luoghi è al centro di “Panorama Quotidiano”, mostra personale dell’artista siciliano Carmelo Nicotra(Agrigento, 1983), ospitata per la prima volta a Cagliari negli spazi della Fondazione per l’Arte Bartoli-Felter. A cura di Martina Carcangiu, la mostra propone un percorso visivo e concettuale che intreccia architettura, antropologia e urbanistica, esplorando il paesaggio urbano di Favara, comune d’origine dell’artista, nel cuore della provincia agrigentina. La mostra, aperta al pubblico dal 24 giugno, presenta un nucleo di lavori inediti, tra collage, sculture, un’installazione site-specifice un video, frutto di una ricerca condotta sul campo che parte dall’osservazione delle trasformazioni urbane avvenute nel centro storico di Favara. Un territorio segnato da abbattimenti, crolli, abusivismo edilizio e incompiuto, che Nicotra osserva e interpreta con uno sguardo antropologico, nel tentativo di ricostruire – attraverso l’arte – una memoria collettiva frammentata.

Tra gli elementi centrali del progetto espositivo vi sono frammenti reali di mura domestiche, prelevati dagli edifici demoliti e presentati in mostra con le coordinate geografiche di provenienza. Le loro tinte pastello, simbolo di un tempo congelato, dialogano con una serie di collage che ne ricostruiscono idealmente le facciate prima della distruzione. A completare il percorso, un video-documentario che restituisce lo scenario urbano svuotato, silenzioso, ferito ma ancora carico di tracce.

Il lavoro di Nicotra si inserisce nel solco di una riflessione sulla cosiddetta “architettura spontanea”, teorizzata da Bernard Rudofsky come espressione silenziosa di stili di vita autentici e radicati, seppur lontani dai codici dell’architettura ufficiale. In mostra, questo approccio si traduce in un imponente collage digitale su carta blueback, una sorta di “tempio laico” dalle forme surreali e dalle proporzioni fuori scala, in cui convivono cemento grezzo, colonne esagerate e decorazioni kitsch.



A completare il progetto, una serie di sculture-installazioni come Tavolino, Mensola e Vetrinetta, realizzate combinando elementi geometrici minimali con pezzi d’arredamento anni Cinquanta. Queste opere raccontano, con delicatezza e ironia, il contrasto tra l’estetica domestica ostentata negli interni e l’abbandono dell’esterno, sollevando interrogativi sul rapporto tra uomo, territorio e identità estetica.

“Dietro all’abusivismo edilizio e alle architetture improvvisate si nascondono le persone e i loro desideri, spesso contraddittori. Pur ignorando le regole del bello e della legalità, queste costruzioni parlano di un’umanità profonda, che merita ascolto”, afferma l’artista.

“Panorama Quotidiano” è dunque una riflessione potente e stratificata, che invita il pubblico a rileggere il paesaggio urbano come archivio vivente di memoria, contraddizioni e visioni.