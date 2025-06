Il favarese che canta Donizetti e conquista la giuria: Marco Mancuso premiato al Cuore d’Oro

Ha solo 16 anni, ma canta come un professionista. Marco Santo Mancuso, giovane tenore di Favara, ha vinto il Premio Fondazione Pavarotti al concorso Cuore d’Oro, tenutosi dal 1 al 3 giugno sulla costiera amalfitana, nel salernitano. Un riconoscimento importante, che conferma il suo talento già noto a chi lo segue. Marco si è esibito in teatri storici come il Pirandello di Agrigento, il Regina Margherita di Caltanissetta, la Nuova Fenice di Osimo e la Fenice di Senigallia. Ha collaborato con orchestre di livello nazionale come l’Orchestra Giovanile Marchigiana Arcus, diretta da Alessandro Marra, la Catania Philarmonic Orchestra, con Alessandra Pipitone, e la Giovane Orchestra Sicula, guidata da Raimondo Capizzi. Ha condiviso il palco anche con artisti locali, tra cui il soprano Sara Chianetta (foto sotto).





Al Cuore d’Oro ha stupito la giuria per la sua maturità vocale e la forza interpretativa con il brano “Una furtiva lagrima” di Gaetano Donizetti compositore italiano dell’Ottocento. Tra i presenti anche Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, che ha lodato pubblicamente le sue doti artistiche. Marco studia, si allena e cresce. Con serietà, senza clamore. La sua è una voce che parte da Favara, ma che può arrivare molto lontano. Dalla redazione di Favaraweb, i nostri complimenti e un grande in bocca al lupo a Marco per il suo percorso artistico.