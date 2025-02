Il favarese Pino Minio protagonista a Io Canto Senior su Canale 5: per lui emozioni, riconoscimenti e ricordi indelebili

Grande successo per il favarese Pino Minio, protagonista dalla prima all’ultima puntata di Io Canto Senior, la trasmissione di Canale 5 condotta da Gerry Scotti. Un percorso straordinario reso possibile anche dal regista e direttore artistico del programma Roberto Cenci che lo ha fortemente voluto nello show, riconoscendone talento e passione.

Per Pino un’avventura ricca di emozioni profonde, incontri speciali e momenti che lo hanno fatto crescere umanamente e artisticamente. Essersi qualificato di puntata in puntata, fino a quella finale, è stato uno prestigioso traguardo.

Memorabile la sua interpretazione di “Con le mani” di Zucchero. Il calore del pubblico e il sostegno della giuria hanno reso questo momento ancora più speciale emozionando anche Scotti, fan del cantautore.

Pino ha duettato con grandi della musica come Lola Ponce e Fausto Leali. Scotti ha presentato il duetto della semifinale con Minio e Leali sulle note di “Unchain My Heart” definendoli i “due Joe Cocker italiani” sottolineando la loro intensità interpretativa e la potenza delle loro voci. Espressioni in sintonia con quelli della giuria composta da Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi che hanno evidenziato le grandi qualità di Minio. E Iva Zanicchi ha ricevuto direttamente da Pino sul palco di “Io canto senior” le famose arance siciliane di cui si era parlato tanto nelle puntate precedenti, In un gesto di simpatia e affetto, ha trasformato simbolicamente le arance in preziosi gioielli, accostandole al viso come fossero due splendidi orecchini. Un momento di leggerezza e calore che ha reso ancora più speciale la serata, celebrando la cultura e le tradizioni del nostro Paese attraverso un gesto semplice ma carico di significato.



Per Pino portare in alto il nome della sua terra – Favara, Joppolo Giancaxio in cui risiede, Agrigento e l’intera Sicilia – è stata una delle soddisfazioni più grandi.

Un ruolo fondamentale lo hanno avuto la moglie Maria Portella, insegnante e amante del teatro, e la sorella Lia Minio, vocal coach, che, a sua insaputa, hanno inviato alla redazione una registrazione che gli ha permesso di partecipare al programma. Pino è grato a tutti quanti lo hanno sostenuto: familiari, amici e i moltissimi che hanno creduto in lui.

“Io Canto Senior” ha concretizzato un sogno che continuerà a vivere dentro di lui. Nota dopo nota il viaggio di Minio nella musica si intensifica. A partire dal suo impegno quotidiano per le nuove generazioni attraverso l’Accademia Palladium di cui è direttore generale e attraverso le molte iniziative avviate, come “Storia della musica”, che consentono a giovani e non solo di realizzare la propria passione attraverso attività che rilanciano il territorio con le sue grandi qualità.