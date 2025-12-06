Il favarese Totò Vullo tra i Teodori dell’Olimpiade 2026

Il favarese Toto Vullo, ex calciatore della Nazionale italiana è stato scelto come tedoforo per la Fiamma Olimpica nella tappa di Caltanissetta, il 16 dicembre 2025. Un momento speciale che arriva dopo una carriera lunga e solida. Ha giocato sette stagioni in Serie A con Torino, Bologna, Sampdoria e Avellino, totalizzando 173 presenze e 7 gol. In Serie B conta 140 presenze e 5 gol, in Serie C 36 presenze e 1 gol. Ha anche una presenza nella Nazionale maggiore sperimentale, nella partita disputata a Bologna contro l’Unione Sovietica, chiusa 1-3.



Da allenatore ha portato l’Avellino alla promozione in Serie B. Il passaggio della Fiamma è previsto per martedì 16 dicembre 2025, nel percorso che da Agrigento porterà a Siracusa. Sarà una tappa significativa del viaggio verso i Giochi di Milano-Cortina 2026. Nella stessa giornata, la Fiamma toccherà Cefalù, Piazza Armerina (Sito Patrimonio Mondiale), Enna, Lampedusa, Caltanissetta e Agrigento, dove i tedofori si passeranno il fuoco tra i Templi della Valle, Capitale Italiana della Cultura 2025. A Caltanissetta il percorso attraverserà il centro storico, creando un momento di partecipazione collettiva. L’atmosfera natalizia renderà tutto ancora più suggestivo, unendo tradizione, territorio e lo spirito dello sport. La presenza del favarese Vullo dà a questa tappa un valore in più, unendo storia sportiva e identità siciliana.