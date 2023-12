Il “Festival degli Emigrati”, piazza Cavour con la tradizione musicale siciliana e favarese

Stasera, 29 dicembre, Piazza Cavour sarà pervasa dalle suggestive note della tradizione musicale siciliana e favarese in occasione del “Festival degli Emigrati”. L’evento, organizzato dal comune di Favara in collaborazione con le scuole di canto locali, in programma a partire dalle 21, si propone di celebrare le eccellenze artistiche locali e promuovere un confronto tra due generazioni di emigrati.

Nel cuore di questa serata ricca di emozioni, gli alunni delle scuole di canto locale “Palladium”, “Sirius” e “Le Muse” si esibiranno, regalando al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. Il palco sarà il crocevia di talenti emergenti e di artisti affermati, uniti nella missione di valorizzare la ricchezza culturale delle terre siciliane.

Il “Festival degli Emigrati” non si limita solo a una celebrazione artistica, ma si propone anche come un momento di riflessione profonda sul tema del confronto tra due generazioni di emigrati. Un’opportunità per esplorare le esperienze, le sfide e le aspirazioni che accomunano e differenziano chi ha scelto di cercare fortuna altrove. Presenta la serata Miriam Di Rosa.

Tra le esibizioni previste, il pubblico potrà godere di tante sorprese, rendendo la serata un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti.