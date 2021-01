Il fondatore “Cambiare Passo” Michele Montalbano: “Per il fine anno 2020, Anna Alba colpisce ancora”

“Và via un 2020 disastroso per la nostra città, anno in cui siamo stati colpiti da un inaspettato evento pandemico, che, senza alcun dubbio ha cambiato la nostra esistenza”. Inizia così il comunicato stampa a firma del fondatore del movimento “Cambiare Passo” Michele Montalbano, di cui alleghiamo integralmente sotto:

“La città di Favara, purtroppo è stata colpita da 2 pandemie: quella sanitaria e l’altra, altrettanto pesante, amministrativa della giunta Alba.

Un anno in cui a tutto si è pensato ma nulla in direzione di Favara e dei cittadini favaresi. Si è percorsa la terza via della politica, quella che non esiste!

Anna Alba, così come nei quattro anni precedenti, ha disamministrato, non avendo la benchè minima idea di città, dove disimpegno e superficialità sono lo stemma delle sue giornate. Un territorio nella rassegnazione, dove passa il concetto che si può fare ciò che si vuole, secondo un anacronistico sistema di anarchia comportamentale. La stessa sindaca ha scambiato il comune di Favara per una discoteca, esatta rappresentazione della sua opera, una perla conclusiva di una legislatura tutta da dimenticare.

La stanza del sindaco luogo in cui i padri politici della nostra terra hanno determinato le scelte di crescita sociale ed economia di Favara, ridotta ad una insignificante baldoria musicale in barba alle norme ed ai sistemi di sicurezza.

UNA VERGOGNA!!

Che sia il preludio di un nuovo mestiere?

Ennesimo regalo fatto da impreparati e superficiali, che nessuna parola della tanto vasta lingua italiana può meglio definire, ma che non possiamo non stigmatizzare con forza e determinazione, la modernità è ben altro.

La sindaca Alba, con i suoi proseliti, vecchi e nuovi dovrebbe pensare alle tante criticità di una città allo sbando, anarchia e2