Il garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale in visita alla casa Circondariale di Agrigento

Martedì 2 aprile 2025, il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (Gnpl), Avv. Irma Conti e il Prof. Mario Serio, hanno effettuato una visita ufficiale presso la Casa Circondariale di Agrigento, uno degli istituti penitenziari più significativi della regione. Il loro incontro con la direttrice della struttura, la Dott.ssa Anna Pucci, e il Comandante Alessio Cannatelli, insieme al personale di custodia, ha avuto lo scopo di monitorare le condizioni di detenzione, verificare l’applicazione dei diritti umani all’interno dell’istituto e raccogliere le testimonianze dirette di chi lavora quotidianamente nel sistema penitenziario. La visita si inserisce in un ampio programma del Gnpl volto a garantire che le strutture penitenziarie italiane rispettino gli standard internazionali in materia di diritti umani, con un particolare focus sulle condizioni di vita dei detenuti e sulle modalità di trattamento da parte delle forze dell’ordine. Durante l’incontro, sono stati discussi vari temi, tra cui la gestione della popolazione carceraria. Con tale incontro si vuol proseguire in un dialogo costante con le direzioni penitenziarie e il personale di polizia, per garantire che i diritti fondamentali delle persone private della libertà siano sempre rispettati, anche in un contesto difficile come quello carcerario. La Casa Circondariale di Agrigento, con la sua direttrice e il comando, ha confermato il proprio impegno a migliorare continuamente la gestione della struttura e a collaborare con il Garante Nazionale per promuovere una detenzione che rispetti la dignità umana, integrando attività formative e percorsi di reintegrazione sociale per i detenuti. Il Garante Nazionale ha chiuso l’incontro esprimendo gratitudine per l’accoglienza ricevuta e per l’impegno della Direzione e del personale penitenziario, sottolineando che la collaborazione tra istituzioni è essenziale per garantire un sistema penale che rispetti i diritti dei detenuti, promuovendo al contempo la sicurezza e il reinserimento nella società