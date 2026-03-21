IL GEMELLAGGIO FAVARA-SAARLOUIS E’ STATO UN GRANDE SUCCESSO !!!

L’Associazione Italiani in Europa APS esprime profonda soddisfazione per la conclusione del percorso che ha portato alla formalizzazione del gemellaggio tra il Comune di Favara e la città tedesca di Saarlouis, un risultato frutto di un intenso lavoro di dialogo, cooperazione e visione condivisa. Il progetto di gemellaggio è stato promosso con determinazione dal Presidente Onorario dell’Associazione, Prof. Giuseppe Arnone, che ha creduto sin dall’inizio nel valore strategico di un legame stabile tra le due comunità.

La sua lunga attività a sostegno degli italiani all’estero, svolta attraverso iniziative culturali, interventi istituzionali e un costante impegno nel rafforzare i rapporti tra le comunità italiane e le realtà europee, ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per la costruzione di questo percorso. tgl@intermezzo_reisen.de

Fondamentale è stata anche la collaborazione con la Associazione Tedesca Istituto Italiano di Cultura, guidata da Giacomo Santalucia, che ha svolto un ruolo decisivo nel favorire il confronto culturale e istituzionale tra Favara e Saarlouis.

L’iniziativa ha visto anche l’adesione dell’Associazione San Giuseppe, realtà profondamente radicata nel tessuto sociale favarese e da sempre impegnata nella tutela e nella promozione delle tradizioni locali. Il Comitato ha partecipato attivamente alle fasi preparatorie del gemellaggio, contribuendo con idee, proposte e un prezioso lavoro di raccordo con la comunità. La loro presenza ha arricchito il percorso con un forte valore identitario, portando nel dialogo con Saarlouis l’autenticità delle tradizioni favaresi e lo spirito di partecipazione che caratterizza la festa di San Giuseppe.

Un ponte tra culture, comunità e opportunità

Il gemellaggio rappresenta un passo significativo verso una cooperazione strutturata nei settori culturale, sociale ed economico. L’iniziativa mira a: promuovere scambi tra cittadini, scuole, associazioni e istituzioni;

rafforzare il dialogo interculturale e la conoscenza reciproca;

creare nuove occasioni di collaborazione progettuale e di crescita condivisa;

sostenere la presenza e il ruolo delle comunità italiane all’estero.

Valorizzazione dei prodotti tipici e promozione del territorio

Particolare rilievo assume la dimensione economico‑culturale del gemellaggio, che apre nuove prospettive per la promozione dei prodotti tipici favaresi e siciliani, per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e artigianali e per il rafforzamento dell’immagine del territorio sui mercati internazionali.

L’Associazione Italiani in Europa APS considera questo un passaggio fondamentale per sostenere le imprese locali e favorire l’internazionalizzazione delle produzioni identitarie.

Ringraziamenti

L’Associazione Italiani in Europa APS rivolge un sentito ringraziamento a:

Comune di Favara, nella persona del Sindaco Antonio Palumbo;

Città di Saarlouis, rappresentata dal Sindaco Marc Speicher;

Presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino;

Presidente Comites Saarlouis Patrizio Maci;

Presidente Istituto Italiano di Cultura Giacomo Santalucia;

Tutte le istituzioni, associazioni e cittadini che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Un ringraziamento particolare va inoltre alle aziende locali, coordinate dal vice Presidente dell’associazione Giuseppe Distefano, che con la loro disponibilità, il loro entusiasmo e la qualità delle loro produzioni rappresentano un pilastro fondamentale dell’identità economica e culturale del territorio. La loro partecipazione attiva al percorso di gemellaggio testimonia la volontà del tessuto produttivo favarese di aprirsi a nuove opportunità di collaborazione, promozione e internazionalizzazione, contribuendo a rafforzare l’immagine di Favara in Europa.

Il gemellaggio tra Favara e Saarlouis non è solo un atto formale, ma l’inizio di un cammino condiviso fondato su amicizia, cooperazione e sviluppo.

Un cammino che l’Associazione Italiani in Europa , presieduta dall’Avv. Danila Sollazzo, continuerà a sostenere con impegno, responsabilità e spirito di comunità.