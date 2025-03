Il Gruppo “Favara Socialisti Riformisti” chiede spiegazioni sulla proroga del contratto per il servizio di rifiuti

Il gruppo consiliare “Favara Socialisti Riformisti”, composto dai consiglieri Giuseppe Lentini e Miriam Indelicato, esprime preoccupazione e perplessità in merito alla recente proroga del contratto per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani, nonché dei servizi di igiene urbana. Di seguito la nota integrale: “L’Amministrazione Comunale sembra essere talmente soddisfatta del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili aglio urbani e dei servizi di igiene urbana,giusta Determina N 286 del 24/02/25, tanto da prorogare il contratto, per un anno e mezzo, per un importo complessivo annuale di € 6.435.747,00, senza contare il costo delle discariche. Visto che, una volta approvato il contratto, il Servizio ha avuto inizio il 24/02/2020, con risultati pessimi agli occhi di tutti, ossia costi elevatissimi per un servizio scadente, i sottoscritti si chiedono, come mai è strato prorogato ulteriormente senza apporre modifiche, avendo avuto 5 anni di tempo per poter lavorare alla stesura del nuovo Capitolato d’appalto? Nonostante le sollecitazioni di parte del Consiglio Comunale, che in diverse occasioni, convocando anche tavoli tecnici con esperti esterni, ha tentato di dare soluzioni alternative per migliorare il Servizio di raccolta dei rifiuti. Dunque l’S.R.R. ATO, non ha avuto rispetto delle tasche dei cittadini e il nostro Sindaco, non ha fatto nulla per difendere e rappresentare gli interessi del popolo Favarese.”