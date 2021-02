IL LICEO MARTIN LUTHER KING DI FAVARA INTITOLA UN’AULA A CALOGERO MARRONE

Nella ricorrenza della Giornata della Memoria, un gesto importante per ricordare ed educare le nuove generazioni. Il liceo Martin Luther King di Favara, diretto dalla prof.ssa Mirella Vella, intitolerà la sua Aula Audiovisiva Multimediale a Calogero Marrone, una decisione deliberata all’unanimità dal Consiglio d’Istituto, durante l’ultima seduta. La scuola, da sempre sensibile ed attenta alla promozione del territorio e della sua storia, ha scelto di valorizzare l’eroe favarese Calogero Marrone, che, durante la seconda guerra mondiale, ha salvato dal lager migliaia di ebrei, falsificando i loro documenti. Il suo atto di coraggio e generosità, gli costò la vita ed è ancora oggi ricordato come “Giusto tra i Giusti”. L’iniziativa è stata accolta e condivisa favorevolmente dall’istituto Studi e Ricerca “Calogero Marrone”, presieduto da Rosario Manganella e da ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, presieduta da Carmelo Castronovo. ” Rendiamo omaggio al nostro concittadino Calogero Marrone” spiega la Dirigente scolastica prof.ssa Mirella Vella “con l’auspicio che possa rappresentare un modello per i nostri giovani”. L’intitolazione avverrà nel Corso di una cerimonia ufficiale, che avrà luogo il 18 febbraio, nel pieno rispetto delle normative anti Covid.