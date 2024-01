Il Ministero del Turismo accredita la DMO Valle dei Templi presso le Nazioni Unite

La DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi è stata accreditata dal Ministero del Turismo per prendere parte al progetto UNWTO.QUEST dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite.

L’UNWTO (United Nations World Tourism Organization) è l’agenzia delle Nazioni Unite competente per la promozione di un turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile.

Offre leadership e sostegno nel promuovere la conoscenza e le politiche turistiche in tutto il mondo ed è composta da 156 Paesi, 6 membri associati e oltre 400 membri affiliati che rappresentano il settore privato, le istituzioni educative, le associazioni turistiche e gli enti locali del turismo.

Inoltre, è osservatore presso l’Accordo Parziale Allargato sugli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa (APA) dal 2015.

Nell’ottobre 2021, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić, e il Segretario Generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, Zurab Pololikashvili, hanno firmato un memorandum d’intesa per rafforzare le sinergie e le azioni congiunte tra le due organizzazioni internazionali.

Le azioni congiunte mirano a tenere conto del valore aggiunto degli itinerari culturali per lo sviluppo sostenibile del turismo, la salvaguardia del patrimonio culturale e il dialogo interculturale.

Il progetto, fra le altre cose, riconosce la qualità e l’eccellenza delle DMO, assegnando la certificazione UNWTO.QUEST e mira quindi a selezionare le organizzazioni di gestione delle destinazioni (DMO) che manifestano l’eccellenza nella leadership, nell’ esecuzione e nella governance.

Ad oggi nel mondo sono solo cinque le DMO già certificate ed operano in Argentina, Canada, Cile, Spagna ed Uruguay.