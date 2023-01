Il Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca selezionato tra le 32 best practice in Europa nell’ambito del progetto “Cultural Heritage in Action”

Il Museo Diffuso dei 5 Sensi è stato selezionato tra le 32 best practice in Europa nell’ambito del progetto “Cultural Heritage in Action”. Esso rientra tra le azioni promosse dalla Commissione europea per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Consente alle città e alle regioni di rafforzare le loro politiche e iniziative sul tema e di sviluppare soluzioni innovative per preservare i beni del patrimonio culturale.

“Siamo felici – commenta la Presidente del MD5S Viviana Rizzuto – di questo riconoscimento che ci permette, ancora una volta, di confrontarci con le migliori realtà europee in materia di turismo e valorizzazione del patrimonio culturale. Un nuovo gratificante risultato di cui Sciacca può godere grazie al capitale umano, materiale e immateriale di cui già dispone e che, tutti insieme, ci stiamo impegnando a valorizzare. Preziosa la condivisione di visioni ed esperienze anche con le altre best practice europee.”