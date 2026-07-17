Il narese Carmelo Porrello nominato Coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale – Naro

«È una nomina che mi ha colto completamente di sorpresa: Vincent è riuscito a tenermi all’oscuro di tutto fino a oggi», racconta con un sorriso. «Sono molto felice ed entusiasta di questo incarico. Servirò il movimento con la dedizione e la passione che ho sempre messo in ogni attività che ho intrapreso. Il mio obiettivo principale sarà quello di riportare la politica tra la gente, nelle strade, mostrando il suo volto migliore, e coinvolgere soprattutto i giovani, molti dei quali oggi hanno perso fiducia o si sentono lontani da questo mondo.

Ringrazio Vincent Cancemi: oltre alla comune passione politica, ci legano un profondo rapporto di stima reciproca e un’amicizia che va ben oltre la politica. Cercherò di essere all’altezza della fiducia che mi è stata accordata e di lavorare, insieme a tutta la squadra, per far crescere Gioventù Nazionale a Naro.

Desidero inoltre rivolgere un sincero in bocca al lupo al neo presidente provinciale, Calogero Sciarrotta, per il prestigioso incarico che gli è stato affidato. Sono certo che lavoreremo in piena sinergia, con grande spirito di collaborazione e condivisione di obiettivi, perché è solo facendo squadra che si possono raggiungere risultati importanti e continuare a far crescere Gioventù Nazionale in tutta la provincia di Agrigento.»

Si è svolto ieri il primo congresso provinciale di Gioventù Nazionale Agrigento, nel corso del quale è stato rinnovato il direttivo provinciale del movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Alla guida del coordinamento provinciale è stato eletto Calogero Sciarrotta, affiancato nel direttivo da Gabriele Brunetto (presidente uscente), Vincent Cancemi e Salvatore Agati. Nel corso dei lavori congressuali è stata inoltre ufficializzata la nomina del narese Carmelo Porrello a Coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale Naro. Porrello è entrato a far parte del movimento nel 2024 e, nel corso del tempo, ha partecipato attivamente alla vita del partito, distinguendosi per il costante impegno nelle attività organizzative e politiche.