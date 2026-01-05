Il Natale a San Francì: il 6 gennaio l’arrivo dei Re Magi accompagnati dai cammelli dopo il grande successo delle serate precedenti.

Favara – Dopo il grande successo e la straordinaria partecipazione registrata nelle cinque serate precedenti, Il Natale a San Francì si avvia alla conclusione con uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi dell’intero programma. Martedì 6 gennaio 2026, presso il Convento Sant’Antonio di Favara, andrà in scena l’emozionante arrivo dei Re Magi accompagnati dai cammelli, simbolo della tradizione dell’Epifania.

Il programma prenderà il via alle ore 17.00 da Piazza Itria, con il raduno dei figuranti del Presepe Vivente, l’arrivo dei Magi con i loro cammelli e la partenza del corteo storico, accompagnato dalla banda musicale “G. Lentini”, che attraverserà le vie cittadine.

Alle ore 17.30, presso il Belvedere San Francesco, si terrà il momento celebrativo e l’accoglienza dei Re Magi, in un contesto di forte impatto scenografico ed emotivo.

Alle ore 18.00, al Convento Sant’Antonio, sarà aperto al pubblico il Presepe Vivente, visitabile fino alle ore 21.00, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nella Betlemme di duemila anni fa. Nel Presepe Vivente, ambientato come a Betlemme, sarà possibile partecipare alla degustazione dei cannoli siciliani, mentre l’animazione sarà curata dal gruppo “Canti e suoni di Regalpetra”, che accompagneranno i visitatori con musiche e atmosfere della tradizione.

Contestualmente, aprirà anche il Villaggio di Natale, che accoglierà grandi e piccoli con l’arrivo della Befana, pronta a distribuire dolci e caramelle ai bambini, e con tante leccornie pensate per rendere la serata ancora più festosa e coinvolgente.

L’iniziativa si conferma un importante momento di aggregazione e valorizzazione del territorio, capace di unire fede, tradizione e comunità, chiudendo in modo gioioso e partecipato le celebrazioni natalizie a San Francì.