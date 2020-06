Il Panathlon International di Agrigento dona mascherine FFP2 all’ospedale “San Giovanni di Dio”

Un notevole numero di mascherine FFP2 è stato donato all’ospedale “San Giovanni di Dio” dal Panathlon International di Agrigento. I dispositivi di protezione individuali sono stati consegnati dal presidente del Club Gerlando Amato al direttore sanitario Antonello Seminerio, tra l’altro socio e Past President del Panathlon. “Non possiamo che ringraziare – ha detto il manager dell’azienda ospedaliera – il Panathlon per l’importante gesto di solidarietà e per la sensibilità dimostrata nei confronti del personale sanitario fortemente impegnato in questa difficile sfida”. Le mascherine sono state acquistate per il tramite e la preziosa collaborazione della ditta Giusi Parolino di Agrigento.