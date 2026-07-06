Papa a Lampedusa. Il giornalista favarese Salvatore Fazio non si fa sfuggire l’occasione di intervistarlo. Un gran colpo della Rai

Bravura o fortuna? Probabilmente un po’ l’una e un po’ l’altra. Non è di tutti i giorni potere intervistare il Papa, ma il giornalista favarese Salvatore Fazio, in forza alla Rai regionale, c’è riuscito in occasione della visita di Leone XIV a Lampedusa. Un’intervista non messa in conto, non programmata e andata in diretta sullo speciale del Tg1 e trasmessa in mondovisione sul circuito televisivo internazionale del Vaticano. Il pontefice aveva fatto capolino al molo in cui sbarcano tanti disperati intitolato al suo predecessore Papa Francesco, in cui aveva benedetto la lapide di intitolazione e aveva incontrato un gruppo di migranti e di operatori della Croce Rossa Italiana che li accoglie e assiste. Fazio, presente in quella circostanza, ha colto l’occasione per intervistarlo ricevendo un’inaspettata e gradita disponibilità a rispondere alle sue domande. Intervistare il Papa è una circostanza già di per sé eccezionale e straordinaria. Viste le sue qualità e le capacità di intrattenimento chissà se un giorno il giornalista favarese non possa diventare il vaticanista della Rai, funzione oggi egregiamente svolta da Ignazio Ingrao i cui antenati, anche per lui, sono di origini siciliane.

