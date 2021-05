Il partito della Democrazia Cristiana cresce sempre di più oggi a Favara.

Il commissario regionale Totò Cuffaro, con il commissario cittadino Antonella Vita ed i consiglieri comunali Giuseppe Nobile e Giuseppe Bellavia assieme al Coordinamento Femminile e una parzialità di simpatizzanti della società civile, amici e professionisti locali, lo hanno incontrato per continuare il lavoro già intrapreso dal partito in vista delle elezioni amministrative.

Un incontro fruttuoso che vede tutti coinvolti e determinati in un progetto che mira alla crescita socio-economico-culturale di un paese come Favara messo in ginocchio da diverse criticità per poi individuare una figura unitaria che ci guidi verso un futuro più prospero perché possa risollevare questa triste realtà.