Il PD di Favara a favore della rottamazione quinquies: un’opportunità concreta per i cittadini

Il Partito Democratico di Favara esprime pieno sostegno all’adesione del Comune alla rottamazione quinquies, la definizione agevolata delle cartelle esattoriali introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ed estesa agli enti locali dall’art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito in legge il 22 maggio 2026. A testimonianza di questo impegno, il consigliere comunale Salvatore Bellavia ha depositato in data 8 giugno 2026 una mozione consiliare — già protocollata — a sostegno dell’adesione del Comune alla rottamazione quinquies. Non si tratta di una dichiarazione di principio, ma di un atto concreto e tempestivo nell’interesse della comunità favarese. La rottamazione quinquies consente ai contribuenti di estinguere i propri debiti con il Comune, maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, pagando esclusivamente il capitale dovuto, senza interessi, sanzioni, more e aggio. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure attraverso un piano rateale fino a 54 rate bimestrali. Siamo certi che gli uffici comunali competenti stiano già valutando ogni opportunità prevista dalla normativa e predisponendo gli adempimenti necessari. La macchina amministrativa di Favara saprà affrontare con efficienza e senso di responsabilità questa importante occasione a beneficio dei cittadini. Il PD di Favara rivolge inoltre un appello aperto a tutta la società civile. Associazioni di categoria, ordini professionali — a partire dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento e dall’Ordine dei Tributaristi — patronati, CAF e tutti i soggetti interessati sono invitati a manifestare la propria disponibilità a collaborare all’organizzazione di un convegno pubblico dedicato alla rottamazione quinquies. L’obiettivo è offrire ai cittadini favaresi — famiglie, lavoratori autonomi, pensionati e piccoli imprenditori — un momento di informazione, approfondimento e orientamento pratico per comprendere le modalità di adesione alla misura e affrontare eventuali problematiche connesse alla propria posizione debitoria. Si tratta di un’iniziativa che vuole mettere al centro i bisogni concreti delle persone, favorendo l’accesso alle opportunità offerte dalla normativa e contribuendo a rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Chi desidera manifestare la propria disponibilità a partecipare all’iniziativa può contattare la Sezione del Partito Democratico di Favara.