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Il PD di Favara a favore della rottamazione quinquies: un’opportunità concreta per i cittadini

By Redazioneaccess_time10 ore fa

Il Partito Democratico di Favara esprime pieno sostegno all’adesione del Comune alla rottamazione quinquies, la definizione agevolata delle cartelle esattoriali introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ed estesa agli enti locali dall’art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito in legge il 22 maggio 2026. A testimonianza di questo impegno, il consigliere comunale Salvatore Bellavia ha depositato in data 8 giugno 2026 una mozione consiliare — già protocollata — a sostegno dell’adesione del Comune alla rottamazione quinquies. Non si tratta di una dichiarazione di principio, ma di un atto concreto e tempestivo nell’interesse della comunità favarese. La rottamazione quinquies consente ai contribuenti di estinguere i propri debiti con il Comune, maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, pagando esclusivamente il capitale dovuto, senza interessi, sanzioni, more e aggio. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure attraverso un piano rateale fino a 54 rate bimestrali. Siamo certi che gli uffici comunali competenti stiano già valutando ogni opportunità prevista dalla normativa e predisponendo gli adempimenti necessari. La macchina amministrativa di Favara saprà affrontare con efficienza e senso di responsabilità questa importante occasione a beneficio dei cittadini. Il PD di Favara rivolge inoltre un appello aperto a tutta la società civile. Associazioni di categoria, ordini professionali — a partire dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento e dall’Ordine dei Tributaristi — patronati, CAF e tutti i soggetti interessati sono invitati a manifestare la propria disponibilità a collaborare all’organizzazione di un convegno pubblico dedicato alla rottamazione quinquies. L’obiettivo è offrire ai cittadini favaresi — famiglie, lavoratori autonomi, pensionati e piccoli imprenditori — un momento di informazione, approfondimento e orientamento pratico per comprendere le modalità di adesione alla misura e affrontare eventuali problematiche connesse alla propria posizione debitoria. Si tratta di un’iniziativa che vuole mettere al centro i bisogni concreti delle persone, favorendo l’accesso alle opportunità offerte dalla normativa e contribuendo a rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Chi desidera manifestare la propria disponibilità a partecipare all’iniziativa può contattare la Sezione del Partito Democratico di Favara.

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