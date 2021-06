IL PD PER IL GOVERNO DI FAVARA

Con la nomina e l’insediamento del comitato di coordinamento, il PD torna ad essere, in forma unitaria, l’asse centrale della politica del Comune di Favara. Nella prima riunione (23 giugno 2021), alla presenza del Segretario Provinciale Simone Di Paola, è stato analizzato, concordato e deciso un “progetto di profondo sviluppo e cambiamento democratico” che sappia guardare alle criticità della comunità per superarle in una logica di partecipazione attiva e convergente delle forze sane partitiche, associative e culturali per proiettare Favara in Europa e nel mondo.

Tale progetto parte dalla necessità di partecipare e vincere la prossima competizione elettorale al fine di governare Favara con competenza, trasparenza e legalità.

In questa ottica, il gruppo dirigente, nei prossimi giorni avvierà una serie di incontri partendo da “Scegli Progetto Comune”, 5Stelle (vicino all’on. Giovanni Di Caro), Farm Cultural Park, Verdi ed Ambientalisti, Comunità laiche e religiose, Associazioni Culturali, Sportive e di volontariato, Ordini Professionali, Organizzazioni di Categoria e Sindacali per proporre la costituzione di un forte e qualificato fronte unitario capace di assicurare il Governo democratico cittadino.

Il Coordinamento del PD (Laura Mossuto, Dino Cusumano, Carmelo Vitello, Antonio Moscato, Lorenzo Airò, Sara Chianetta, Antonio Zarcone, Giuseppe Zambito Marsala, Mimmo Russello, Antonio Liotta) chiama, inoltre, alla collaborazione tutti i Cittadini per costruire assieme democrazia, sviluppo, occupazione, cultura.