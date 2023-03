Il Pellegrinaggio della Pace a Favara: una manifestazione per diffondere il messaggio di pace

Domenica 23 aprile 2023 si svolgerà a Favara il tradizionale “Pellegrinaggio della Pace”. L’evento socio-religioso è nato su proposta di Adriano Varisano il 29 ottobre 2019 ed è stato inserito nel calendario annuale del Consiglio Pastorale Cittadino di Favara, calendarizzato ogni seconda domenica dopo Pasqua. La manifestazione ha come obiettivo quello di diffondere il messaggio di pace e promuovere l’unità tra i cittadini. La partenza avverrà alle ore 6:30 dalla Chiesa San Pietro e Paolo e il percorso si concluderà in cima alla Montagna della Pace, dove sarà celebrata la Santa Messa alle ore 8:30 da Don Marco Damanti.

Il Pellegrinaggio della Pace a Favara è diventato una tradizione per la città e per i suoi abitanti, una manifestazione che richiama sempre più partecipanti anno dopo anno.



La prima edizione della Festa della Pace si è svolta il 13 settembre 2014 e fino al 17 giugno 2018 si sono tenute cinque edizioni. Successivamente è stata inserita nel calendario annuale del Consiglio Pastorale Cittadino di Favara.

La manifestazione rappresenta un momento di riflessione e di preghiera per la pace, un’opportunità per unirsi in un cammino verso un obiettivo comune: la pace nel mondo e nella propria comunità. Inoltre, è anche un momento di incontro e di socializzazione tra i partecipanti, un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla propria comunità e per promuovere il dialogo e l’unità tra le persone.

Il Pellegrinaggio della Pace a Favara rappresenta dunque un’importante iniziativa socio-religiosa che, attraverso la partecipazione dei cittadini, cerca di promuovere un messaggio di pace e di armonia tra le persone, a partire dalla propria comunità. La manifestazione si conferma sempre di più come un momento di incontro e di preghiera per tutti coloro che credono nella pace come valore fondamentale per l’umanità.