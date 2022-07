Il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) dichiarato conforme dalla Regione Siciliana

Con nota 54166 del 19 luglio scorso, l’Assessorato Regionale Territorio Ambiente, Area 2 /Demanio Marittimo, ha attestato la conformità del P.U.D.M. alle linee guida per la redazione dei piani.

Il prossimo passo è l’approvazione in Consiglio Comunale per l’adozione preliminare del Piano a cui seguirà la procedura di valutazione VAS.

Il P.UD.M. individua le modalità di utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico regolamentate mediante rilascio di concessioni in conformità alle vigenti disposizioni. Il Comune di Agrigento, a cui passeranno tutte le competenze sul litorale marino, compreso gli introiti dovuti ai canoni, è uno dei pochi a non essere stato Commissariato ed a portare in dirittura di arrivo il Piano redatto dai tecnici del SIT