Il pittore favarese Vincenzo Patti porta il Paradiso delle pietre a Canicattì

Dal 12 al 18 aprile 2023, Canicattì ospiterà una delle mostre d’arte più sorprendenti dell’anno. Presso il maestoso Palazzo Lombardo, in collaborazione con la Pro Loco di Canicattì, l’artista favarese Vincenzo Patti esporrà la sua ultima creazione: “Il Paradiso delle pietre”. Questa mostra è una celebrazione del talento del pittore Vincenzo Patti nel trasformare la pietra in una tela, e di come riesce a creare arte che parla direttamente all’anima. L’inaugurazione si terrà il 12 aprile alle ore 18:00 e vedrà la partecipazione di alcune delle menti più brillanti nel mondo accademico e culturale, come la Prof.ssa Giovanna Bennici, il Prof. Angelo Vita, la Prof.ssa Simona Iannicelli, l’avv. Giancarlo Granata e naturalmente l’artista stesso, Vincenzo Patti. Le opere esposte alla mostra sono un’esperienza visiva e tattile, in cui si può percepire la passione e l’energia di Patti per la sua arte. Non perdete l’occasione di vedere la bellezza unica delle opere dell’Uomo che parla con le pietre. La mostra sarà aperta al pubblico per sette giorni presso il Palazzo Lombardo in corso Umberto I a Canicattì. Venite a scoprire il mondo meraviglioso di Vincenzo Patti e della sua arte senza tempo.