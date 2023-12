Il Pizzaiolo d’eccellenza Paolo Patti porta il sapore di Favara a Sanremo

Con l’entusiasmo a mille, è ufficiale: Paolo Patti, il virtuoso pizzaiolo di Favara, sarà il protagonista culinario nella settimana del festival della Canzone Italiana a Sanremo. Nella cornice elegante del Royal Hotel, Paolo sarà l’unico rappresentante di Favara, regalando il suo tocco gourmet agli artisti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston.



Da bambino, Paolo coltivava la passione per l’arte della pizza, un sogno divenuto realtà con la sua pizzeria “Melamangio da Paolo” nel cuore di Favara. Ora, la sua maestria culinaria sarà esibita in uno scenario straordinario, fuso con l’arte della musica italiana. Il prestigioso riconoscimento a Paolo Patti non è casuale; le sue straordinarie creazioni hanno attirato l’attenzione di RifEvents un’agenzia formata da tre soci, Alberto Casà, Valerio e Stefano Vinciguerra, responsabile regionale per la Sicilia presso l’agenzia di spettacoli “AreaStyle International”, nota in tutto il territorio nazionale e continentale. Questa collaborazione offre a Paolo l’opportunità di portare il suo talento direttamente nel cuore pulsante del Festival di Sanremo.

Per avere un assaggio di quella straordinarie esperienza che andrà a fare Paolo, guarda il video qui sotto e immergiti nell’atmosfera culinaria che porterà a Sanremo.



Con Paolo Patti presso il Prestigioso Royal Hotel, promette un’esperienza multisensoriale unica, in cui il gusto distintivo della pizza favarese si unirà armoniosamente alle indimenticabili note della musica italiana.